عدنان ابو عودة يصف القيادة الفلسطينية بـ”الفاشلة” ويطالب بتغييرها

حمل الوزير الأسبق، عدنان أبو عودة بشدة على القيادة الفلسطينية، واصفاً إياها بـ “الفاشلة”، ومطالباً الشعب الفلسطيني بتغييرها.

وقال أبو عودة، في ندوة بعنوان (القضية الفلسطينية.. إلى أين؟)، بثتها قناة اليرموك : “أنا لست مع هذه القيادات [الفلسطينية] التي فشلت مرتين، فشلت كثوار وفشلت في السياسة”.

وأضاف: القيادة الفلسطينية حولت حركة فتح إلى السلطة الفلسطينية، للحصول على مكاسب معينة، واصفاً إياها بـ “الشركة”، و”المريضة” التي لا يمكن علاجها بلقاح فايزر أو اللقاح الصيني، على حد قوله.

وقال إنه لا فائدة من تقديم نصيحة لـ “فاشلين”، في إشارة للسلطة الفلسطينية، مطالباً الشعب الفلسطيني بتغيير قيادته، إلى قيادة جديدة تستفيد من أخطاء الماضي.