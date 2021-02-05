السنوار يُهدد الكيان الاسرائيلي: إذا حاولتم التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباتكم ونخرب عمليتكم الانتخابية/ فيديو
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جرينتش+2 05:47
بعد اعلان بايدن.. ماذا يعني وقف الدعم العسكري الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن؟
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