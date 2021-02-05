السنوار يُهدد الكيان الاسرائيلي: إذا حاولتم التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباتكم ونخرب عمليتكم الانتخابية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:39
انتخابات فلسطينية مثيرة للقلق
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني