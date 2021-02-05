السنوار يُهدد الكيان الاسرائيلي: إذا حاولتم التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباتكم ونخرب عمليتكم الانتخابية/ فيديو

وجه يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة رسالة تهديد إلى الاحتلال الإسرائيلي، في حالة أصر الأخير على عدم السماح بالانتخابات العامة الفلسطينية.

وقال السنوار: “أوجه رسالة إلى قيادة الاحتلال، بأننا في قيادة حركة حماس، لن نسمح للاحتلال بالتدخل في العملية الانتخابية، وإن حاول التدخل في عمليتنا الانتخابية؛ فسنربك حساباته، ونخرب له عمليته الانتخابية”.

وأضاف: “أحد حقوقنا الطبيعية والبسيطة كشعب فلسطين، أن نمارس حقنا في ترتيب بيتنا الفلسطيني”.

كما وجّه السنوار رسالة إلى شباب وشابات ورجال ونساء حركة “حماس” وكل فصائل العمل الوطني والإسلامي والنخب المجتمعية في الضفة الغربية المحتلّة.

وقال السنوار، خلال كلمة له في لقاء خاص حول الانتخابات نظّمته حركة “حماس” بغزة، مخاطبًا أهالي الضفة المحتلّة “هذه الفترة فترتكم، وقد آن الأوان لكم أن تخلعوا عنكم ثياب الوجل والخوف والتوجّس”.

وأضاف “اليوم لديكم فرصة نادرة لتحدثوا التغيير في الواقع الفلسطيني، لإنهاء الانقسام، ولتصويب مسيرة 25 عامًا من الضياع، ولوضع قطار العمل الفلسطيني على السكة الصحيحة نحو مشروع التحرير والعودة”.

ودعا رئيس “حماس” بغزة أهل الضفة إلى المبادرة ببدء الأنشطة السياسية والإعلامية والانتخابية، مطالبًا إياهم بالخروج في الجامعات والمعاهد والنقابات والمؤسسات لممارسة هذا الحق وتصويب “هذه الأخطاء الفادحة التي تكاد تدمّر المشروع الوطني الفلسطيني”.