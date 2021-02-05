“البقاء لله يا فارس الدراما العربية”.. نقيب المهن التمثيلة المصرية ينعي الفنان عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما.

توفي الفنان المصري القدير عزت العلايلي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال نجله محمود العلايلي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند”.

وقد نعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق “انستغرام” صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا “البقاء لله فارس الدراما العربية”، دون ان يذكر اسباب الوفاة.

والعلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.

وقد تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.

ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).

وكان الفنان الراحل قد أعلن منذ أقل من شهر عن وفاة زوجته على الهواء خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه إسعاد يونس على DMC، حيث دخل في نوبة بكاء على الهواء بعد تأثره عند حديثه عن زوجته الراحلة السيدة “سناء”.

وقال العلايلي: “زوجتي الله يرحمها هي صاحبة فضل كبير جداً في تربية الأولاد، وأنا مجيش فيها حاجة أبدا، وأنا مكنتش متخيل أنها هتروح وتسيبني، ساعات أدوخ كده، ما أنا لوحدي في البيت كله ومفيش حد معايا، ساعات أسمع صوتها، وساعات أقوم من النوم على صوتها، ربنا يرحمها، أعطتني كتير جدا جدا، ومقدرش أوفيها حقها”.