السنوار يُهدد الكيان الاسرائيلي: إذا حاولتم التدخل في عمليتنا الانتخابية فسنربك حساباتكم ونخرب عمليتكم الانتخابية/ فيديو
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“البقاء لله يا فارس الدراما العربية”.. نقيب المهن التمثيلة المصرية ينعي الفنان عزت العلايلي عن عمر ناهز 86 عاما.
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