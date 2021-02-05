اعتداء جماعي على مستشفى الامير حسين في منطقة البقعة

قال مصدر أمني إن ذوي شخص توفي داخل قسم الاسعاف والطوارئ بمستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في البقعة قاموا بالاعتداء على ممتلكات المستشفى بعد وفاته، حيث تم تحطيم زجاج الباب (سكوريت ) وشاشتين كمبيوتر ولاذو بالفرار.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت للموقع وتم فتح تحقيق بالحادثة.

وبين أن الأجهزة الأمنية تمكنت صباح الجمعة، من القاء القبض على الفاعلين واصطحابهم الى المركز الامني المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وكان مدير عام مستشفى الأمير الحسين بمنطقة البقعة في محافظة البلقاء، الدكتور محمد العابد، قد اوضح تفاصيل هذا الاعتداء الذي وقع على الكوادر الطبية وقسم الاسعاف والطوارئ في المستشفى فجر الجمعة.

وقال العابد إن مريضاً يبلغ من العمر 36 عاماً راجع المستشفى فجر الخميس، وبعد دخوله لقسم الاسعاف والطوارئ واجراء الفحوصات اللازمة له، ثم توقف قلبه لتقوم كوادر القسم بمحاولة انعاشه لكن دون جدوى.

وأضاف أن حوالي 70 شخصاً قاموا بالاعتداء على كادر القسم ما تسبب بحاجة أحد الممرضين للعلاج، فيما تم تحطيم العديد من الأجهزة ما أدى إلى تلفها.

وبين أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط المعتدين،كما اكد أن العمل بالقسم عاد إلى طبيعته.