استشهاد شاب من قرية راس كركر غرب رام الله فجر اليوم الجمعة برصاص مستوطن صهيوني

رام الله – وكالات

قالت مصادر إعلامية فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، إن الإرتباط الفلسطيني، أبلغ عائلة الشاب خالد ماهر نوفل، من قرية رأس كركر، باستشهاده على جبل الريسان فجر اليوم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في وقت سابق: إن فلسطينياً استشهد، فجر الجمعة، برصاص مستوطن في مستوطنة (إفرايم).

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينياً حاول اقتحام منزل أحد العمال المزارعين في المستوطنة، وجرت مواجهة جسدية الفلسطيني والمزارع، ووصل عامل آخر أطلق النار على الشاب الفلسطيني فاستشهد على الفور.

ومن جانبها قالت مصادر فلسطينية: استشهد صباح اليوم الجمعة، الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما)، من قرية راس كركر، غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنين النار عليه، على جبل “الريسان” القريب من القرية.

وقال رئيس مجلس قروي راس كركر راضي أبو فخيدة إن قوات الاحتلال أبلغت والده باستشهاد نجله خالد.

وأضاف: إن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد، واقتحمت المنطقة واقتادت والده ماهر نوفل، وشقيقه محمد لموقع استشهاده، وذلك بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء.

وقال موقع واي نت العبري ان فلسطينيا قد لقي مصرعه في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، برصاص مستوطن يعمل حارسًا لمزرعة مجاورة لمستوطنة نيريا شمال غرب مدينة رام الله.

وبحسب الموقع، فإن الفلسطيني وهو أعزل، وصل بسيارته إلى المزرعة وحاول اقتحام منزل أحد عمال المزرعة، قبل أن يتعارك مع عدة عمال آخرين في المكان، قبل أن يطلق عليه حارس المزرعة النار ما أدى لاستشهاده.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إنه تم إحباط الهجوم، وأن قواته تقوم بمسح المنطقة، خشية من وجود أشخاص آخرين.

وأشار الموقع العبري إلى أنه في السنوات الأخيرة تم إنشاء مزارع زراعية مختلفة في الضفة الغربية تقع أحيانًا في أماكن معزولة للحفاظ على الأراضي الزراعية والمستوطنات، وعادةً ما تسكن في تلك المزارع عائلة أو اثنتان من المستوطنين.