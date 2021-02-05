وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 331768
أهم العناوين
جرينتش+2 10:43
استشهاد شاب من قرية راس كركر غرب رام الله فجر اليوم الجمعة برصاص مستوطن صهيوني
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني