وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 331768

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4354 وفاة و331768 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 856 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و176 حالة في محافظة إربد، منها 9 حالات في الرمثا، و62 حالة في محافظة الزرقاء، و50 حالة في محافظة البلقاء، و37 حالة في محافظة الكرك، و27 حالة في محافظة المفرق، و24 حالة في محافظة جرش، و22 حالة في محافظة العقبة، و17 حالة في محافظة مأدبا، و12 حالة في محافظة عجلون، و9 حالات في محافظة الطفيلة، وحالتان في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 9466 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 58 حالة، فيما غادرت 39 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 418 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 356 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 115 بنسبة إشغال 13 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 51 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 730 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 317948 حالة.

وأضاف أن 26830 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3962915 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 82 ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.