الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ/ فيديو
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وزارة التربية تعلن صباح اليوم الخميس نتائج تكميلية التوجيهي/ رابط
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