وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 10 وفيات و1294 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 331768
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جرينتش+2 08:48
مبروك للاخواني اوردوغان عودة العلاقات الدافئة مع إسرائيل بعد تعين دبلوماسية بارزة لسفارتها في العاصمة التركية
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