الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ/ فيديو
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لانها بلد المليون شهيد.. الجزائر تحتفظ بعلاقة عروبية صادقة مع سوريا تحت كل الظروف
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