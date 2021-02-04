كوكب الشرق.. في ذكرى الرحيل

صوتٌ أثار صباباتي وأشجاني

وأشعل النار في قلبي ووجداني

وأوقدَ الحبُ في قلبي وأججه

والقلبُ أصبح نيراناً بنيرانِ

وقد أردتُ سماعَ الصوت عن كثبٍ

فشنفَ الصوتُ عن السمع آذاني

وكوكبُ الشرقِ تشدو الشعرَ مبدعة

والشعر زينه لحنٌ لفنانِ

غنت بصوتٍ جميل لا مثيل له

لم يختلف حول هذا الصوتِ إثنانِ

واختارت الشعرَ كي تشدو به أبداً

وقدمته بصوتٍ رائع حاني

غنت إلى الحب لا لهواً و لا عبثاً

كما وغنت لأوطانِ وأديانِ

وأم كلثوم تشدو من بدائعها

فتنعشُ الروحَ في رفق وتحنانِ

وكم طربتُ لإشعارٍ بها صدحت

فأصحبت كحبيبٍ بين أحضاني

فعندما اسمعُ الآهات تطلقها

مثل النسيم على أزهار بُستانِ

تطيرُ روحي إلى الآفاقِ من طربٍ

كأنها أصبحت في عالم ثانِ

إني وددت مدى الأيام أسمعها

فالصوت يطفئ عند السمع أحزاني

صوت يعيدُ لنا صوتاً(لشارية)(1)

كأنها بُعثت من عالم فانِ

خليفة (لدنانيرٍ)(2) (وشارية)

في سحر صوت وإبداع وإتقانِ

واللحنُ قد جمعَ ابراهيمَ(3) ثانيةً

والموصلي(4) بأنغامِ وألحانِ

لم يجمعْ العرب إلا صوتها أبداً

والصوت قد جمع القاصي مع الداني

فلا تلمْ عرباً مالو إلى طربٍ

واسترخصوا العيش في ذلٍ وإذعانِ

وكم من الناس من مالوا إلى طربٍ

لكنهم أبدعوا في الجانب الثاني

فالفن والشعر والالحان تدفعُهم

إلى دوربِ العُلا في كل ميدانِ

إن أبدعوا بغناء ظل في يدهم

سيفٌ يُعدُ لمحتلٍ وأوثانِ

(ذكرى وفاة أم كلثوم في 3 فبراير 1975)

1. شاريه” أشهر مغنية في الغناء العربي بالعصر العباسي أيام الخليفة المعتصم.

2. دنانير: من اشهر مغنيات بالعصر العباسي أيام الخليفة هارون الرشيد.

3. ابراهيم : ابراهيم بن المهدي موسيقار بالعصر العباسي.

4. الموصلي: من أشهر الملحنين واعلام الموسيقى بالعصر العباسي واسمه اسحق الموصلي.