خطة أمنية لضبط “السلوكيات السلبية” لدى إعلان نتائج التوجيهي

أعلنت مديرية الأمن العام عن إعداد خطة أمنية للتعامل مع “السلوكيات السلبية” التي تترافق وإعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة التكميلية)، خاصة إطلاق العيارات النارية، والمخالفات المرورية المعطلة لحركة السير مثل المسير على شكل مواكب وإخراج الأجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور والتجمعات المخالفة لأوامر الدفاع.

وأكدت أن الخطة الأمنية يبدأ العمل بها قبيل إعلان نتائج الثانوية العامة وستشارك بها كافة مديريات الشرطة والإدارات المعنية لمراقبة ظاهرة إطلاق العيارات النارية وضبط كافة أشكال الاستخدام الخاطئ للسلاح وضبط كل من يقوم بإطلاق العيارات النارية ومنع كافة أشكال التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع من خلال نشر الدوريات الآلية والراجلة وباللباس المدني.

ستقوم إدارة السير ودوريات النجدة بتكثيف وجودها لضبط كافة المخالفات المرورية الخطرة والمعطلة لسير الحياة الطبيعية والمسببة للازدحامات المرورية كـ (المسير على شكل مواكب، إخراج الأجسام من المركبات والقيادة بطيش وإهمال)، على أن يُضبط المخالفون بشكل مباشر أو تدوين أرقام المركبات المخالفة واستدعاء مالكيها لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.