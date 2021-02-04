الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ/ فيديو
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جرينتش+2 09:05
تكاثر الغيوم الركامية والهطولات المطرية وتشكل السيول اليوم الخميس
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