بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات للناجحين في الدورة التكميلية.. الاثنين

تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية للعام 2020 / 2021 اعتبارا من الاثنين المقبل حتى الخميس 11 شباط/فبراير 2021.

وقالت الوحدة، إن تقديم طلبات الالتحاق، على الموقع الالكتروني، حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فما فوق) بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم“.

وتابعت: وسيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب الخلوي تحتوي على رمز المستخدم (UserID) والرمز السري (Password) الضروريان للدخول إلى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة إي-فواتيركم.

وحسب الوحدة، القنوات، “مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة (حسب القائمة المعلنة على موقع الوحدة)، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة، وآلية شراء طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد ).

وترغب الوحدة بتوجيه الطلبة الأعزاء للآتي:

1. ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على أقسامه وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في الجامعات الأردنية الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ومعدلات القبول التنافسي المعلن عنها في الفصل الدراسي الأول الماضي (تؤكد الوحدة على ضرورة الإطلاع على هذه المعدلات قبل شراء طلب الالتحاق) ،والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية شراء طلب الالتحاق، ودليل تقديم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

2. يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق والقيام بالتعديل.

3. إن عملية تقديم طلبات الالتحاق محصورة فقط بكل من: الطلبة الأردنيين الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية للعام 2020 / 2021 وبمعدل (65%) فما فوق، إضافةً إلى الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، الولايات المتحدة ….)، والذين صدرت لهم شهادات معادلة (لأول مرة) من وزارة التربية والتعليم الأردنية وما بعد (وذلك حسب قرار مجلس التعليم العالي)، وعليهم تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة أعلاه ثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

4. التأكيد على أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، حيث تؤكد الوحدة أنه ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا بإستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.

5. تؤكد الوحدة على أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.

وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة أعلنت السبت، إنهاء تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي من خلال طلب القبول الموحد وعددها (330) تخصصا في 9 جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

ويتضمن موقع الوحدة أيضا نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكدا أو مشبعا أو مطلوبا كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

وتدعو الوحدة جميع الطلبة الناجحين في الدورة التكميلية وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال رابط إلكتروني، وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للفصل الدراسي الثاني، والمعلنة في الفصل الدراسي الأول الماضي، الأسئلة الأكثر تكرارا، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية شراء طلبات القبول الموحد، وكيفية تعبئة طلب الالتحاق، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.

الوزارة، دعت الطلبة الناجحين للدخول إلى البوابة الإلكترونية “اختر تخصصك” والتي تتضمن خطة توجيهية وإرشادية للطلبة لاطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل المحلي والاقليمي وتوفير العديد من المعلومات والبيانات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة مثل ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، الجامعات الأردنية، المركز الوطني للموارد البشرية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، كما تتضمن البوابة المعلومات الخاصة بالجامعات وكليات المجتمع، وأهمية التعليم التقني، ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية، والتي تساعد الطالب في اتخاذ القرار واختيار تخصص المستقبل.

وتحتوي البوابة على فيلم قصير يوضح المراحل التي يمر بها الطالب عند اختيار التخصص والصعاب التي تواجهه وكيفية التغلب عليها، إضافة إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية، ويمكن الدخول إلى هذه البوابة من خلال رابط إلكتروني.

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