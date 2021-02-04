القوات المسلحة تبدأ غدا بثا تلفزيونيا خاصا بالمحتوى الإعلامي العسكري

تبدأ مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يوم غد الجمعة، الساعة الثامنة مساءً، دورة برامجية تلفزيونية خاصة بالقوات المسلحة الأردنية، على شاشة قناة (اي ون تي في)(الأردنية الأولى) على تردد القناة (H 11258).

وستكون الدورة لمدة ساعتين متواصلتين كل يوم جمعة من الساعة الثامنة ولغاية العاشرة مساءً، وساعة بث يومية من الثامنة ولغاية التاسعة مساءً على مدار أيام الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً من القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير أدوات ومحتوى الإعلام العسكري ضمن متطلبات البيئة المعلوماتية والإعلامية العصرية والحديثة، لزيادة التواصل بين القوات المسلحة والمجتمع المحلي بشكل مستمر، من خلال اطلاعهم على أهم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها القوات المسلحة.

وتعتبر دورة البرامج التلفزيونية العسكرية هي الأولى من نوعها بتاريخ القوات المسلحة، ومنبراً إعلامياً جديداً لمنتسبي القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين، لبث محتوى جديد ونوعي للإعلام العسكري وتقديم منتج إعلامي عسكري ووطني لمختلف فئات الجماهير.

يذكر أن المحتوى الإعلامي سيعد ويقدم من كوادر مديرية التوجيه المعنوي، وستقدم برامج منوعة خلال فترة البث منها “حصاد الأسبوع ” وبرنامج “من الميدان” الحواري المعزز بتقارير ميدانية لمختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، إضافةً الى عدد من البرامج الدينية والوثائقية وغيرها، وسيتخلل البث عرض لعدد من الأفلام الدرامية العسكرية الجديدة والوثائقيات العسكرية.

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