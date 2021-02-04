الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:45
العثور على الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم مقتولا في الجنوب يثير المخاوف من عودة ظاهرة الاغتيالات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني