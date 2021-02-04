الخصاونة: هناك ازمة عالمية وسوق سوداء بالمطاعيم

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن العالم يشهد أزمة مضاربات بالمطاعيم، كما أن هناك سوق سوداء حول هذه المطاعيم.

تصريحات الخصاونة جاءت رداً على سؤال العين الدكتور احمد الهنداوي الموجه إلى وزير الصحة حول مطاعيم جائحة كورونا.

وتابع الخصاونة أن الكثير من شركات المطاعيم في العالم، ومن ضمنها فايزر أوقفت انتاجها، وتأخرت في التوريدات التي كانت متعاقدة عليها مع الكثير من دول العالم.

وأضاف الخصاونة أن هذا الأمر جعل دولا كثيرة تعلن توقف برنامج المطاعيم الوطني حتى تستأنف الشحنات المتفق عليها مع شركة فايزر، وهذا الأمر حصل مع الأردن الذي تلقى مجموعة من الشحنات ثم توقفت شركة فايزر عن التوريد .

وأكد الخصاونة أن العالم يشهد أزمة مطاعيم، فيما أوضح الخصاونة أن 300 الف مواطن أردني سجلوا على المنصة الخاصة لتلقي المطاعيم، لكن نصفهم تخلفوا عن الموعد.