“الحركة الاسلامية” تغادر القائمة العربية المشتركة وتتقارب انتخابيا مع الليكود!!!

اعلنت القائمة العربية “المشتركة”، فجر اليوم الخميس، عن خوضها الانتخابات في اطار مركباتها الثلاثة وانشقاق القائمة “الموحدة”، التي من المتوقع ان تخوض الانتخابات في قائمة منفصلة.

وجاء في بيان صادر فجر اليوم ان “الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير سيخوضون الانتخابات للكنيست الـ 24 في اطار القائمة ’المشتركة’ وحفاظهم عليها رغم انشقاق الحركة الاسلامية الجنوبية” وجاء الاعلان بعد اجتماع مطول.

وتم الاعلان عن ذلك بعد اجتماع في مقر القائمة المشتركة في شفاعمرو .وسيرأس القائمة النائب ايمن عودة من الجبهة القائمة المشتركة، يليه احمد الطيبي من العربية للتغيير فسامي أبو شحادة من التجمع، ثم عايدة توما سليمان واسامة السعدي وعوفر كسيف وهبة يزبك ويوسف جبارين وجمعة الزبارقة وسندس صالح وجابر عساقلة.

ويرى محللون ان هناك امكانية الا تفلح القائمة الموحدة – الحركة الاسلامية في اجتياز نسبة الحسم مما يؤدي الى اضاعة اصوات عديدة ويخشى ايضا ان انشقاقا القائمة المشتركة سيفضي الى اقبال ضعيف على صناديق الاقتراع

اما محللون اخرون فيرون ان خوض الانتخابات بقائمتين قد يؤدي الى زيادة عدد المقاعد العربية في الكنيست اذ ان من شأن التنافس بين القائمتين ان يحث الناخبين على التصويت .

ويشار الى انه لب الخلاف بين القائمة “الموحدة” (الحركة الاسلامية الجنوبية) يرتبط بعلاقاتها مع “الليكود” ورئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو. كما تحدثت “الموحدة” عن موضوع اخر اعتبرته موضوعا اشكاليا مع باقي الشركاء وهو “رفض باقي الشركاء الالتزام بعدم التصويت لصالح قوانين تتعارض مع المعتقدات الدينية للمجتمع المحافظ الذي يمثلونه”

يشار الى ان اليوم هو الاخير لتقديم اللوائح الانتخابية التي ستخوض الانتخابات للكنيست الـ24 في اسرائيل وسينتهي موعد تقديم اللوائح في منتصف الليل .