الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ/ فيديو
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جرينتش+2 01:34
“أمن الدولة” تمهل 86 موزعا للمخدرات 10 أيام لتسليم انفسهم
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