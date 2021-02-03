في رسالة تحدٍ للغنوشي.. الرئيس سعيد يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ليؤكد ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:05
في رسالة تحدٍ للغنوشي.. الرئيس سعيد يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ليؤكد ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني