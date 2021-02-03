طقس معتدل نهاراً وحالة من عدم الاستقرار وسقوط الامطار ليلاً وغدا

تكون الأجواء، اليوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبدأ تدريجيا تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي ليلاً على جنوب المملكة، وتتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد؛ ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار، وخصوصا في مناطق البادية.

وتحذر الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار لاسيما في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات، وخطر تشكل السيول خلال ساعات الليل المتأخرة في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وارتفاع الموج في خليج العقبة. ويمتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي اعتباراً من ساعات فجر يوم غدٍ الخميس، لتشمل معظم مناطق المملكة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات غزيرة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة وتكون مصحوبة بالعواصف الرعدية، اضافة الى تساقط زخات من البرد في أنحاء مختلفة من المملكة؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار قبل هطول المطر، وخصوصا بالمناطق الصحراوية.

وتبقى المملكة يوم الجمعة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، لاسيما بالمناطق الشرقية ويصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 22 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 8، وفي مناطق السهول 22 – 10، وفي الاغوار الشمالية 27 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 18، وفي البحر الميت وخليج العقبة 28 – 17 درجة مئوية.

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