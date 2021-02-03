في رسالة تحدٍ للغنوشي.. الرئيس سعيد يقوم بجولة ميدانية في قلب العاصمة ليؤكد ان الشارع هو الحكم والفيصل/ فيديو
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جرينتش+2 12:04
تعليقاً على تقرير مركز حقوق الإنسان.. العضايلة: الاردن في مئويته الأولى يتطلب حواراً وطنياً لإنتاج معادلة جديدة في الحكم
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