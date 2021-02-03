بحث تزويد الأردن باللقاح الروسي (سبوتنك في) المضاد للكورونا

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن الأردن بحث الحصول على اللقاح الروسي (سبوتنك في) المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ⁦سيرجي لافروف في موسكو: “تحدثنا في استمرار التعاون في مكافحة جائحة كورونا، وإمكانية الحصول على اللقاح الروسي (سبوتنك في) من أجل استخدامه في توفير اللقاحات للأردنيين وللاجئين في الأردن”.

وقال الصفدي: “ندن في الأردن نولي كل اللاجئين الاهتمام نفسه الذي نوليه لمواطنينا، وأول لاجئ تلقى اللقاح المضاد للفيروس في العالم كان في الأردن” .