شعب لا يُقهر.. الشاباك الاسرائيلي يكشف كيف حول شباب الضفة الغربية بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد الاحتلال
أهم العناوين
جرينتش+2 08:31
الإعلام الرسمي لسلطة عباس يتجاهل رحيل البروفيسور “المعارض” عبد السلام قاسم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني