وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 329,194
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جرينتش+2 07:18
وزير الاستخبارات الاسرائيلي يتولى اقناع المسؤوليين السودانيين أن البقر والحليب والسماد اليهودي هو الافضل في العالم..!
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