آخرها اليوم الثلاثاء.. إسقاط 3 طائرات مسيرة لجيش الصهاينة خلال 3 أيام: اثنتين في قطاع غزة وواحدة في جنوب لبنان
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فشل واشنطن في اسقاط النظام السوري.. هل يقود ادارة بايدن لتغيير قواعد اللعبة معه؟؟
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