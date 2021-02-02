آخرها اليوم الثلاثاء.. إسقاط 3 طائرات مسيرة لجيش الصهاينة خلال 3 أيام: اثنتين في قطاع غزة وواحدة في جنوب لبنان
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جرينتش+2 01:39
روسيا ترعى اتفاقا مع تنظيم قسد الكردي الخائن لفك حصاره عن مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي سوريا
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