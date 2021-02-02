وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 329,194
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جرينتش+2 12:13
تجنباً لأية اشكاليات وتكاليف إضافية.. وزارة الخارجية تدعو المواطنين للتأكد من تعليمات السفر لدى الدول الاخرى
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