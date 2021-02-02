وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 329,194
أهم العناوين
جرينتش+2 12:13
بوغدانوف أكد أهمية الدور الذي تؤديه في الساحة الفلسطينية.. حركة الجهاد تكشف تفاصيل محادثاتها في موسكو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني