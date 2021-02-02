الانتخابات وفرص التغيير .. هل تتوفر الجرأة على المبادرة؟

آخرها اليوم الثلاثاء.. إسقاط 3 طائرات مسيرة لجيش الصهاينة خلال 3 أيام: اثنتين في قطاع غزة وواحدة في جنوب لبنان
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