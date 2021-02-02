وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 329,194
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الآلاف من عرب 48 يشيعون شهيدا قتلته الشرطة الاسرائيلية/ فيديو
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