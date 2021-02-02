إحالة مخالفة للقضاء من بين 28 استيضاحاً وثقها ديوان المحاسبة

أعلن وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، اليوم الثلاثاء، إحالة مخالفة إلى القضاء من بين 28 استيضاحاً وثّقها ديوان المحاسبة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وواصل الفريق المكلّف بمراجعة الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاته برئاسة الجازي، وناقش الفريق الاستيضاحات الموثّقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي بلغ عددها بحسب الجازي 28 استيضاحاً، تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها، التزاماً بنهج المراجعة الشهريّة والتصويب الفوري.

وتحدث الجازي عن إحالة أحد الاستيضاحات إلى القضاء كونه “يتعلّق بوجود شبهات تلاعب في رخصة استيراد خضار وفواكه”، وبيّن وجود مخالفات تتعلّق بصرف رواتب، وبدل عمل إضافي، وحوافز لموظفين، ومكافآت لأعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الحكوميّة خلافاً لأحكام الأنظمة والتعليمات، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لاستردادها.

وكذلك سفر موظّفين لأداء مهام رسميّة في إحدى الشركات الحكوميّة دون الحصول على الموافقات الأصوليّة من رئاسة الوزراء، وشراء حاجيّات غير مرتبطة بالعمل الرسمي.

وأشار الجازي إلى وجود مخالفات أخرى تتعلّق بعطاءات وعقود مقاولة، سواءً من حيث وجود أخطاء في عمليّات الإحالة أو الاستلام، بالإضافة إلى استخدام مركبات حكوميّة وصرف بدل محروقات في بعض المؤسّسات العامّة بشكل مخالف.

وبيّن كذلك وجود مخالفات أخرى تتعلّق بتعيين وترقية موظفين في إحدى الجامعات الرسميّة وإحدى الشركات الحكوميّة بشكل مخالف للتعليمات وأوامر الدّفاع، ووجود وصولات ماليّة غير مطابقة لقيمة المقبوضات، بالإضافة إلى مخالفات إداريّة في بعض المؤسّسات، والتغاضي عن تحصيل ذمم ماليّة مستحقّة لصالح الخزينة، وعدم تنفيذ مهام منصوص عليها في أحكام التشريعات النافذة.

الفريق عقد اجتماعاً الاثنين راجع خلاله الاستيضاحات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لشهر تشرين الأوّل/أكتوبر، وبلغ عدد الاستيضاحات التي تمّ تصويبها 22 استيضاحاً، تمّ اتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيالها