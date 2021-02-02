أجواء لطيفة نهارا وباردة ليلا في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا

ترتفع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية العالية ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في شرق المملكة.

وتكون الأجواء باردة ليلاً في اغلب مناطق المملكة وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل غدا الأربعاء، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وتدريجيا مع ساعات ليل يوم غد تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها مدينة العقبة قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة الخميس بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل زخات من المطر مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد في أنحاء مختلفة من المملكة.

ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرةً في بعض المناطق، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية قبل هطول المطر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 21 – 7، وفي مناطق السهول 19 – 8، وفي الاغوار الشمالية 24 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 13، وفي البحر الميت 26 – 14، وفي خليج العقبة 27 – 15 درجة مئوية.