نفي انباء تأجيل لقاء الفصائل في القاهرة جراء ضغوط عربية وإقليمية تهدف لتوحيد وفد فتح عبر مصالحة بين عباس ودحلان
أهم العناوين
جرينتش+2 02:45
200 عالم وامام موريتاني يصدرون فتوى تحرّم التطبيع مع إسرائيل وتعتبره دعما لعدوانها على بيت المقدس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني