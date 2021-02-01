وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 10 وفيات و1207 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 328062

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 10 وفيات و1207 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4326 وفاة و328062 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 763 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و158 حالة في محافظة إربد، منها 16 حالة في الرمثا، و83 حالة في محافظة الزرقاء، و80 حالة في محافظة البلقاء، و28 حالة في محافظة عجلون، و27 حالة في محافظة جرش، و15 حالة في محافظة العقبة، و14 حالة في محافظة مأدبا، و13 حالة في محافظة المفرق، و12 حالة في محافظة الطفيلة، و11 حالة في محافظة الكرك، و3 حالات في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 8272 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 50 حالة، فيما غادرت 48 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 394 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 350 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 129 بنسبة إشغال بلغت 15 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 55 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 883 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 315464 حالة.

وأضاف أن 24002 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3890185 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 03ر5 بالمئة.

ودعت الوزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.