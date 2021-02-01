وزير الخارجية الأمريكي يصف مقتل جمال خاشقجي بـ"العمل المشين"، ويعلن أن بلاده تراجع علاقتها مع السعودية
أهم العناوين
جرينتش+2 12:17
محمد هنيدي.. صعلوك كوميدي انقذ صناعة السينما المصرية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني