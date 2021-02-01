المعشر رئيسا لأمناء المنتدى الاقتصاديّ

نفي انباء تأجيل لقاء الفصائل في القاهرة جراء ضغوط عربية وإقليمية تهدف لتوحيد وفد فتح عبر مصالحة بين عباس ودحلان
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