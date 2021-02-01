وزير الخارجية الأمريكي يصف مقتل جمال خاشقجي بـ"العمل المشين"، ويعلن أن بلاده تراجع علاقتها مع السعودية
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“الرأي” تلوح باللجوء الى القضاء والجهات الرقابية ضد وزارة العدل
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