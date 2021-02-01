الأرصاد: نسب الامطار لا تزال شحيحة ودون المستوى المطلوب

قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب إن نسب الامطار لا تزال حتى اليوم دون المستوى المطلوب في معظم مناطق المملكة للموسم المطري لعام 2020/2021.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم الإثنين، انه بالرغم من كميات الامطار التي شهدتها المملكة في مربعانية هذا الشتاء بالنصف الثاني من شهر كانون الثاني للعام 2021 التي حققت ما نسبته 62 بالمئة من معدلها الموسمي العام وهو اعلى بقليل من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة، إلا ان ما تحقق من الموسم المطري في معظم المناطق تراوح من 17 بالمئة في الاغوار الجنوبية إلى 53 بالمئة في المناطق الوسطى الشرقية بأداء مطري تراوح بين 31-91 بالمئة حتى اليوم.

وأضاف ان اعلى مجموع مطري مسجل في المناطق الشمالية ضمن محطات الرصد الجوي التابعة لإدارة الأرصاد الجوية حتى اليوم بلغ 326.7 ملم في محطة رصد راس منيف/عجلون محققةً ما نسبته 56 بالمئة من معدلها الموسمي العام، يليها في المناطق الوسطى الغربية في محطة رصد السلط بمجموع مطري بلغ 246.1 ملم محققةً ما نسبته 48 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما كان اعلى مجموع مطري في المناطق الجنوبية الغربية في محطة رصد الربة بمجموع مطري بلغ 108.1 ملم محققة ما نسبته 33 بالمئة.

وأشار آل خطاب الى معدل مجاميع كميات الامطار التي شهدتها مختلف مناطق المملكة من بداية الموسم 2020/2021 وحتى بداية خمسينية الشتاء حيث بلغت في المناطق الشمالية 187.7 ملم محققة اقل من معدلها الموسمي العام بنسبة 6 بالمئة، والمناطق الوسطى الغربية 194.5 ملم محققة اقل من معدلها الموسمي العام بنسبة 8 بالمئة، والمناطق الوسطى الشرقية 65.8 ملم محققة اقل من معدلها الموسمي العام بنسبة 5 بالمئة، والمناطق الشرقية 35.8 ملم محققة محققة اقل من معدلها الموسمي العام بنسبة 21 بالمئة، والأغوار الشمالية 239.5 ملم محققة أعلى من معدلها الموسمي العام بنسبة 1 بالمئة، والأغوار الوسطى 171.2 ملم محققة أعلى من معدلها الموسمي العام بنسبة 1 بالمئة، والأغوار الجنوبية 12.5 ملم محققة اقل من معدلها الموسمي العام بنسبة 23 بالمئة، والمناطق الجنوبية الغربية 52.5 ملم محققة اقل من معدلها الموسمي العام بنسبة 11 بالمئة، والمناطق الجنوبية 16.9 ملم محققة اقل من معدلها الموسمي العام بنسبة 25 بالمئة.

وأفاد آل خطاب ان اداء الموسم المطري للعام الماضي كان اعلى من المعدل الموسمي للعام الحالي لمثل هذا الوقت من السنة في جميع مناطق المملكة بنسب تراوحت من 2 -27 بالمئة.