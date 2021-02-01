اجواء مشمسة وباردة نسبياً في اغلب المناطق اليوم الاثنين وغدا

يطرأ اليوم الإثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.. وتكون السماء صافية ليلاً، والأجواء باردة جداً في اغلب مناطق المملكة، وباردة في الاغوار والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء يوم الأربعاء، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع في ساعات ما بعد منتصف الليل هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة 14 – 4، وفي مناطق البادية 20 – 5، وفي مناطق السهول 17 – 7، وفي الاغوار الشمالية 22 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 13، وفي البحر الميت 25 – 12، وفي خليج العقبة 26 – 13 درجة مئوية