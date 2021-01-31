وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 12 وفاة و1181 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 326855

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة و1181 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4316 وفاة و326855 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 763 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و182 حالة في محافظة البلقاء، و89 حالة في محافظة إربد، منها حالتان في الرمثا، و29 حالة في محافظة الزرقاء، و25 حالة في محافظة الطفيلة، و18 حالة في محافظة المفرق، و17 حالة في محافظة الكرك، و14 حالة في محافظة العقبة، و14 حالة في محافظة جرش، و13 حالة في محافظة عجلون، و12 حالة في محافظة مأدبا، و5 حالات في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 7958 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 56 حالة، فيما غادرت 31 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 405 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 345 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 117 بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 48 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 5 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1030 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 314581 حالة.

وأضاف أن 21270 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3866183 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 55ر5 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.