هكذا تحدث عميد الادب العربي طه حسين عن الحب قبل 70 سنة

«إنما هو الحب الذي يطمع في كل شئ ويرضى بأقل شئ، بل يرضى بلا شيء، بل هو سعيد كل السعادة ما وثق بأن بيتاً واحداً يحويه مع من يحب ويهوى، هو الحب ما في ذلك من شك، لكن الشك المؤلم المضني إنما يتصل بالقلب»..

كانت تلك مقولة عميد الأدب العربي، الدكتور طه حسين عن الحب، حين سألته جريدة «أخبار اليوم» المصرية، في عام 1954، عن رأيه في الحب.

وفيما يلي اسئلة الجريدة، وردود العميد..

أخبار اليوم: ما هو الحب ؟

طه حسين: الحب أعرف من أن يعرف.

أخبار اليوم: كيف يقاس الحب ؟

طه حسين: لا سبيل إلى قياس الحب إلا بمقدار ما يدعو إليه من التضحية بالنفس وبالمصلحة.

أخبار اليوم: ما هى أعراض الحب؟

طه حسين: لا يعرف الشوق ألا من يكابده.. ولا الصبابة ألا من يعانيها.

أخبار اليوم: هل تتخلى عن مستقبلك من أجل الحب؟

طه حسين: من الجائز أن أضحى بالمستقبل.. وأما التضحية بالشخصية فلا تكون إلا فى الحب الإلهي.

أخبار اليوم: هل تغفر للمرأة خطيئتها؟

طه حسين: “إن الله غفور يحب العفو”.

أخبار اليوم: تعتقد أن الرغبة تساهم فى إيجاد الحب؟

طه حسين: ولو لا.

أخبار اليوم: هل تفضل الحب الحر؟

طه حسين: أما أن أردت العشرة الحرة بين الجنسين فأنى أمقتها أشد المقت، وأما إن أردت الحب نفسه فالحب لا يصدر إلا عن نفس حر.

أخبار اليوم: ما رأيك فى نساء اليوم؟

طه حسين : إن أردت الجد فالمرأة اليوم كالرجل كلاهما اليوم أرقى من المرأة والرجل فيما مضى بحكم التطور الذي يدفع الإنسان إلى الأمام دائماً، وإن أردت الدعاية فامرأة اليوم ليست خيراً من امرأة أمس فحسب بل هى خير من امرأة غداً كذلك، لأن امرأة الأمس قد مضت فلا نخافها، وامرأة الغد لم تأت فلا تخافها أيضا.. أما امرأة اليوم فهي وحدها التى نخافها.