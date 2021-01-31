استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة جنوبي بيت لحم بزعم محاولة طعن جندي صهيوني / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:36
لانه مُكوّن رئيسي في التركيبة اللبنانية.. فرنسا تدعو امريكا للتعامل بـ “واقعية” مع حزب الله
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني