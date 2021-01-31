وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 8 وفيات و1132 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 329,194
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لانه طالبهم بالتركيز على تزوير الانتخابات.. انسحاب 5 محامين من فريق الدفاع عن ترامب قبيل محاكمته بالكونغرس
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