فتح مراكز اللياقة البدنيّة والمسابح العامّة والأكاديميّات الرياضيّة والأندية بدءاً من الغد

أعلن وزير الدولة لشون الإعلام علي العايد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عن إصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (21) لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020م.

وينصّ البلاغ الذي سيطبق اعتبارا من غد الإثنين، على فتح مراكز اللياقة البدنيّة، والمسابح العامّة، بما فيها تلك الموجودة في المنشآت الفندقيّة والمجمّعات السكنيّة والسياحيّة، ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحدّدة لذلك.

وأيضاً تفتح المراكز والأكاديميّات الرياضيّة والأندية الرياضيّة، ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحدّدة لذلك.

وأشار إلى ان البلاغ ينصّ على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهّد اللازم لذلك.

كما يلزم البلاغ المنشآت بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلّقة بالسلامة العامّة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة.

وأكد أن الجهات الرقابية ستعمل على تكثيف الجولات لضمان الالتزام وضبط أي مخالفات.

وأشار إلى تزايد نسب الفحوصات الإيجابية وأعداد الإصابات في عديد الدول حول العالم.

وقال “هذه التطوّرات تأتي بالتزامن مع استمرارنا بتنفيذ الخطّة الآمنة والمتدرّجة لفتح القطاعات، التي بدأناها منتصف الشهر الحالي على ثلاث مراحل، والتي ستبدأ المرحلة الثانية منها غداً الاثنين”، مشيرا إلى أن الاستمرار بفتح القطاعات لا بدّ وأن يرافقه مستوى التزام أكبر بإجراءات الوقاية.

ونوه العايد بأن نقاش التشكيك في مأمونية اللقاحات عالمي وليس أردنيا، ونركز على المصداقية والمعلومة الصحيحة ونعتمد على البناء العلمي والموضوعي.

وقال: “لا زلنا ندرس عودة الجامعات وسيتم الاعلان عن ذلك خلال الأسبوعين القادمين”.