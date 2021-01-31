عبيدات: 40 ألف مواطن تلقوا مطعوم كورونا، وقرار إعادة فتح المدارس الخميس

قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن 40 ألف مواطن تلقوا مطاعيم فيروس كورونا، مشيرا الى أن النسبة الاكبر ممن تلقوا التطعيم في المرحلة الاولى كانت من الكوادر الصحية تلاهم كبار السن، وسيتم جدولة المواعيد لمن لم يأخذ التطعيم في المرحلة المقبلة.

وأكد عبيدات خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، أن إجمالي الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا ارتفع إلى 350، لافتا الى أن هناك مؤشرات غير مريحة تخص الوضع الوبائي منها ازدياد الإصابات الايجابية لمدة ثلاثة ايام متتالية خاصة في عمان، فيما بلغت 55ر5 بالمئة في عموم المملكة، الى جانب زيادة الاصابات مقارنة بأمس والأيام القليلة الماضية.

وقال، إن هناك إعادة تقييم للإجراءات التخفيفية التي اتخذت قبل أسابيع من تقليص ساعات حظر التجول الليلي وإلغاء حظر التجول الشامل أيام الجمع، إضافة إلى فتح بعض القطاعات، مشيرا الى ان قلة الالتزام بإجراءات السلامة العامة من لبس الكمامة والتباعد الجسدي خصوصا داخل منشآت أُعيد فتحها كالمطاعم والأسواق التجارية قد يسبب انتكاسة في الوضع الوبائي.

وأكد وزير الصحة ان شركة فايزر ستستأنف تزويد المملكة باللقاح اعتبارا من منتصف شباط كما أن ائتلاف كوفاكس سيزود الاردن بمطاعيم خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا الى أن الحكومة ستقيم الحالة الوبائية المحلية الخميس المقبل، لتتخذ قرارا بخصوص إعادة فتح المدارس، المقرر في السابع من شباط المقبل.

وفيما يتعلق بالمبالغ المترتبة على المواطنين الليبيين للمستشفيات الخاصة، قال وزير الصحة، إن هناك مفاوضات مع الحكومة الليبية تجري في هذا الصدد.