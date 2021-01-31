بتدبير كردي.. قتلى وجرحى في انفجار سيارتين بمدينتي الباب وأعزاز الخاضعتين لسيطرة تركيا شمال سوريا/ فيديو

شهدت الأراضي الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا ثاني انفجار دموي لسيارة مفخخة منذ صباح اليوم الأحد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن انتحاريا وراء عجلة قيادة سيارة مفخخة فجر نفسه عند حاجز تابع لفصيل “فرقة الحمزة” التابع لـ”الجيش الوطني” المعارض المدعوم تركيا، قرب بلدة بزاعة شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي.

وقد خلف الانفجار، حسب آخر المعطيات، ستة قتلى على الأقل في صفوف عناصر الفصيل المعارض وعددا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

وجاء هذا الحادث بعد ساعة فقط من انفجار سيارة مفخخة آخر أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة نحو 30 في مدينة أعزاز.

فقد سبق ان أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل المسلحة المدعومة منها في ريف حلب الشمالي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار دوى في مكان مكتظ بالمواطنين قرب المركز الثقافي على مقربة من مقر “الحكومة السورية المؤقتة” المعارضة.

وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، ومقره في بريطانيا،ان الانفجار خلف ستة قتلى منهم امرأتان وطفلة ونحو 30 جريحا من المدنيين.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الانفجار.

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار مماثل في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا وحلفائها شمال سوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، أن عددا من عناصر “فرقة الحمزة” قد لقوا مصرعهم اليوم برصاص قناصين من قوات “مجلس الباب العسكري” الكردي على محور حزوان غرب مدينة الباب.

من إدلب اللحظات الأولى من تفجير مفخخة في #إعزاز وشهداء وجرحا نتيجة الانفجار pic.twitter.com/u2MpPz9QeQ — من إدلب (@fromidlib) January 31, 2021