اهلا رمضان.. بعد 71 يوما يهل شهر الصوم الفضيل

بقي حوالى 71 يوما على حلول شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون يوم الثلاثاء 13نيسان/ أبريل المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهى بذلك تشكل سنة بسيطة وليست كبيسة يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 آب/ أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

منذ القدم اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة به، وفقا لحركات الاحرام السماوية كالشمس والقمر والنجوم، ومن أمثلتها: “التقويم الفرعونى “القبطى” – التقويم الميلادى اليوليانى “الجريجورى” – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى”

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض، والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وكان قد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته بالتقويم الهجرى.