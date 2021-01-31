وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 12 وفاة و1181 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 326855
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جرينتش+2 02:17
المشكلة في أمريكا وليس في رئيسها
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